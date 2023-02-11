Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, окупанти продовжують тероризувати важкою артилерією мирні громади.
Лукашук зауважив, що під удар потрапили три громади району Нікопольського району. Йдеться про Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь, які ворог накрив вогнем із тимчасово окупованих територій Запорізької області.
“На щастя, минулося без постраждалих. В інших наших районах було тихо. Зараз ситуація контрольована, але пам’ятаємо, що загроза удару дронами не минула”, — йдеться в повідомленні.
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