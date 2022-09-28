В ніч на 28 вересня росіяни тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області "Градами" та важкою артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, по Нікополю вдарили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.

Водночас ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин: “Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів”, — запевнив Резніченко.

У Марганецькій громаді наслідки атаки поки що з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

“Всюди минулося без постраждалих. У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59. У інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно”, — додав голова ОВА.