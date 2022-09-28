Про це повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, по Нікополю вдарили тричі. У місті понівечені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газогони та 6 ліній електропередач.
Водночас ворожі снаряди залишили без світла майже 8 000 родин: “Аварійні бригади енергетиків стануть до роботи щойно мине загроза нових обстрілів”, — запевнив Резніченко.
У Марганецькій громаді наслідки атаки поки що з’ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.
“Всюди минулося без постраждалих. У Криворізькому районі напередодні увечері наша ППО збила російську ракету Х-59. У інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно”, — додав голова ОВА.
- Станом на початок 217-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.
- Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців та поділився інформацією з фронту, зазначивши, новини “є і вони хороші”.