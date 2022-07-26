В ніч на 26 липня російські військові знову обстріляли Дніпропетровську область. Ворог поцілив по території Криворізького та Нікопольського районів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, у Широківській громаді росіяни поцілили зі ствольної артилерії по селу Кошове. Внаслідок чого пошкодили лінію електропередач: “Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів”, — написав Резніченко. Зазначається, що юди не постраждали.

Також Червоногригорівську та Марганецьку громади солдати РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Голова ОВА заявив, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Водночас в інших районах області наразі спокійно.