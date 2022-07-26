Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, у Широківській громаді росіяни поцілили зі ствольної артилерії по селу Кошове. Внаслідок чого пошкодили лінію електропередач: “Ніч нескінченних повітряних тривог і обстрілів”, — написав Резніченко. Зазначається, що юди не постраждали.
Також Червоногригорівську та Марганецьку громади солдати РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Голова ОВА заявив, що обійшлося без жертв та руйнувань.
Водночас в інших районах області наразі спокійно.
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