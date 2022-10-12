12 жовтня російські військові знову завдали удару по Дніпропетровській області. Цього разу ворог влучив по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, третій день поспіль росіяни б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком вони ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Внаслідок чого сталася сильна пожежа та руйнування.

Резніченко додав, що рятувальники приборкують полум’я, а потім енергетики спробують відновити обладнання: “Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо. Працюємо”, — запевнив голова ОВА.

Додамо, що в ніч на 12 жовтня росіяни обстріляли з “Градів” та артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Загалом росіяни випустили понад сотню снарядів, один з яких потрапив у житловий будинок, внаслідок чого важких поранень зазнали 6-річна дівчинка та її мама.