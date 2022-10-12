Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, третій день поспіль росіяни б’ють по підприємствах життєзабезпечення. Ранком вони ударили по енергетичній інфраструктурі у Кам’янському районі. Внаслідок чого сталася сильна пожежа та руйнування.
Резніченко додав, що рятувальники приборкують полум’я, а потім енергетики спробують відновити обладнання: “Економимо електрику! Удома, на роботі. Всюди, де можливо її заощаджувати. Зараз це надважливо. Працюємо”, — запевнив голова ОВА.
Додамо, що в ніч на 12 жовтня росіяни обстріляли з “Градів” та артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Загалом росіяни випустили понад сотню снарядів, один з яких потрапив у житловий будинок, внаслідок чого важких поранень зазнали 6-річна дівчинка та її мама.
- У ніч на 12 жовтня, внаслідок обстрілу Нікополя, поранено 6-річну дівчинку. За інформацією медиків, вона зазнала травматичної ампутації обох ніг. Також внаслідок обстрілу поранено ще одну жінку, її стан також важкий.
- Російські війська знову вдарили по об’єктах життєзабезпечення у Дніпропетровській області. Мешканці кількох районів залишилися без електроенергії.