Унаслідок ракетного удару по місту Підгородне Дніпропетровської області, загинула дівчинка 2021 року народження, ще 22 людини (з яких 5 дітей) постраждали, чотирьох людей врятували ДСНС-ники з-під завалів.

Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, російські армійці поцілили між житловими будинками. Частково зруйнували два 2-поверхові житлові будинки, понівечили десяток приватних осель, магазин, машини, газогони.

Дві пожежі ліквідували рятувальники. Наслідки удару ще уточнюються, всі служби працюють, запевнив Лукашук.

Водночас очільник Дніпропетровської ДОР наголосив, що росіяни “не давали спокою й Нікополю”. Близько 2-ї години ночі обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено 9-поверхівку, дві 5-поверхівки легкове авто, будівлю ресторану. Дві машини згоріли. Люди неушкоджені.

“Уночі відпрацювали наші сили ППО, знищивши над областю дві ворожі крилаті ракети та один БпЛА”, – відзначив Лукашук.