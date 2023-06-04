Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук в Telegram.

За його словами, російські армійці поцілили між житловими будинками. Частково зруйнували два 2-поверхові житлові будинки, понівечили десяток приватних осель, магазин, машини, газогони.

Фото: Лукашук

Дві пожежі ліквідували рятувальники. Наслідки удару ще уточнюються, всі служби працюють, запевнив Лукашук.

Фото: Лукашук

Водночас очільник Дніпропетровської ДОР наголосив, що росіяни “не давали спокою й Нікополю”. Близько 2-ї години ночі обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено 9-поверхівку, дві 5-поверхівки легкове авто, будівлю ресторану. Дві машини згоріли. Люди неушкоджені.

Фото: Лукашук

“Уночі відпрацювали наші сили ППО, знищивши над областю дві ворожі крилаті ракети та один БпЛА”, – відзначив Лукашук.