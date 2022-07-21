В ніч на 21 липня росіяни знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Цього разу обстріляли Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворог здійснив обстріл з реактивної системи залпового вогню “Град”. Військові РФ випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 снарядів. Втім, внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.

Наразі на місці працюють піротехніки, які шукають боєприпаси, що не здетонували. У інших районах області спокійно.

Нагадаємо, що вчора, 20 липня російські окупанти вчергове завдали удару по Нікополю, що у Дніпропетровській області. Внаслідок нічного обстрілу міста загинуло двоє осіб, ще дев’ятеро отримали поранення. Також внаслідок ворожих обстрілів повністю зруйновані три приватні будинки, ще десяток – пошкоджені.