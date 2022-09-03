Сьогодні, 3 вересня, у Зеленодольську в Дніпропетровській області внаслідок російського обстрілу загинув 9-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резнічено у Telegram.

За його словами, пообідді росіяни двічі обстріляли Зеленодольську громаду з “Ураганів”. Попередньо, 10 людей постраждали. Наразі всі у лікарні, більшість у важкому стані: “Ураганами цілити у дітей. Бракує слів. Розплата прийде”, — написав Резнічено.

Також у Зеленодольську пошкоджено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. Водночас у Великій Костромці пошкоджені будинки.

За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Зауважимо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 380 дітей.