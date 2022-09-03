Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резнічено у Telegram.
За його словами, пообідді росіяни двічі обстріляли Зеленодольську громаду з “Ураганів”. Попередньо, 10 людей постраждали. Наразі всі у лікарні, більшість у важкому стані: “Ураганами цілити у дітей. Бракує слів. Розплата прийде”, — написав Резнічено.
Також у Зеленодольську пошкоджено 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. Водночас у Великій Костромці пошкоджені будинки.
За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
Зауважимо, що внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 380 дітей.
- Українським школярам надали поради, що варто мати при собі в умовах воєнного стану. Адже з 1 вересня діти повернулися за парти в режимі офлайн.
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- Сім’ї, патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо відмовляються від обов’язкової евакуації.