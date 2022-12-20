В ніч на 20 грудня російські військові випустили щонайменше 20 снарядів по двом громадам Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, окупанти “не давали спокою Нікопольщині й цієї ночі”.

Ворог тричі обстріляв з важкої артилерії дві громади — Мирівську та Покровську: “Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів”, — сказав Резніченко.

Зазначається, що люди не постраждали.

Крім того, пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та лінія електропередач.