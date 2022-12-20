Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, окупанти “не давали спокою Нікопольщині й цієї ночі”.
Ворог тричі обстріляв з важкої артилерії дві громади — Мирівську та Покровську: “Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів”, — сказав Резніченко.
Зазначається, що люди не постраждали.
Крім того, пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та лінія електропередач.
“В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно”, — зауважив голова ОВА.
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