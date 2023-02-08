У ніч на 8 лютого ворожа армія завдала удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши близько 30 снарядів з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, російська армія продовжує завдавати по Нікопольському району з важкої артилерії. Так, вночі окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді, випустивши по ній близько двох десятків снарядів.

Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, а також триває обстеження територій. Як запевнив голова ДОР, люди неушкоджені.

В інших районах області протягом ночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано. Стабілізаційні відключення світла на Дніпропетровщині — за графіками, пише Лукашук.