Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, російська армія продовжує завдавати по Нікопольському району з важкої артилерії. Так, вночі окупанти вдарили по Червоногригорівській громаді, випустивши по ній близько двох десятків снарядів.
Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, а також триває обстеження територій. Як запевнив голова ДОР, люди неушкоджені.
В інших районах області протягом ночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано. Стабілізаційні відключення світла на Дніпропетровщині — за графіками, пише Лукашук.
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