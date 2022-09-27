Ніч на 27 вересня минула в Дніпропетровській області під залповим вогнем реактивних снарядів та важкою артилерією. Цього разу ворог атакував три громади — Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Росіяни завдали нових ударів по Нікопольщині”, — написав він, зауваживши, що росіяни випустили в бік області майже 90 снарядів. За попередньою інформацією люди не постраждали.

Резніченко написав, що в Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Водночас у Марганці понівечені 10 приватних осель, дитячо-юнацька спортивна школа, сквер, газогін та лінії електропередач: “Один будинок загорівся. З полум’ям вогнеборці впоралися”, — додав голова ОВА.

У Червоногригорівській громаді деталі обстрілів уточнюються. Валентин Резніченко сказав, що в інших районах ніч минула без атак і станом на 7:37 спокійно.