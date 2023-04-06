Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук у Telegram.

Ворог знову завдав удару по території Нікопольського району. Протягом 6 квітня окупанти двічі поцілили по Марганецькій громаді та по самому Нікополю з важкої артилерії.

За його словами, наразі наслідки атак уточнюються. Крім того, люди не постраждали. Водночас у всіх інших районах області вдень “було тихо”.

За даними Генштабу, протягом доби російські армійці завдали чотирьох ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.