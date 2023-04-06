Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук у Telegram.
Ворог знову завдав удару по території Нікопольського району. Протягом 6 квітня окупанти двічі поцілили по Марганецькій громаді та по самому Нікополю з важкої артилерії.
За його словами, наразі наслідки атак уточнюються. Крім того, люди не постраждали. Водночас у всіх інших районах області вдень “було тихо”.
За даними Генштабу, протягом доби російські армійці завдали чотирьох ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
- Протягом 6 квітня російські війська продовжують завдавати ударів керованими авіабомбами по території Херсонської області. Наразі відомо про 6 постраждалих внаслідок обстрілів Зміївки.
- За добу російські солдати обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.
- В Україні триває 407-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період українські захисники ліквідували понад 176 тисяч російських окупантів.