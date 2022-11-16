Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни завдали ударів по трьох громадах — Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Ворог накрив міста на села “Градами” і важкою артилерією.
Втім, як наголосив Резніченко, обійшлося без загиблих та поранених.
Водночас у Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків: “Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа в одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили”, — додав голова ОВА.
У решті районів було чутно сирени, але минулося без “прильотів” і станом на 7:10 спокійно.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.
- Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла.
- Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.