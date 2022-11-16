У ніч на 16 листопада російські військові завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по трьох громадах та самому Нікополю.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни завдали ударів по трьох громадах — Марганецькій, Нікопольській та Червоногригорівській. Ворог накрив міста на села “Градами” і важкою артилерією.

Втім, як наголосив Резніченко, обійшлося без загиблих та поранених.

Водночас у Нікополі російські снаряди поцілили у десять приватних будинків: “Понівечили господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялася пожежа в одній з осель. Вогнеборці полум’я уже утихомирили”, — додав голова ОВА.

У решті районів було чутно сирени, але минулося без “прильотів” і станом на 7:10 спокійно.