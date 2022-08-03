В ніч на 3 серпня російські війська завдавали ударів по Криворізькому району Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, в Апостолівській громаді жертв та руйнувань немає.

Водночас у Зеленодольській росіяни поцілили по селу Велика Костромка. У населеному пункті зачепило дитячий садок та церкву. Також пошкоджена лінія електропередач. Наразі село перебуває без світла, проте аварійні бригади вже працюють на місцях.

Це вже не перша атака росіян Зеленодольської та Апостолівської громад. Раніше військові РФ “гатили” по містах та селах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та ствольної артилерії.

Зазначається, що люди не постраждали, а в інших районах області спокійно.