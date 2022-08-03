Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, в Апостолівській громаді жертв та руйнувань немає.
Водночас у Зеленодольській росіяни поцілили по селу Велика Костромка. У населеному пункті зачепило дитячий садок та церкву. Також пошкоджена лінія електропередач. Наразі село перебуває без світла, проте аварійні бригади вже працюють на місцях.
Це вже не перша атака росіян Зеленодольської та Апостолівської громад. Раніше військові РФ “гатили” по містах та селах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та ствольної артилерії.
Зазначається, що люди не постраждали, а в інших районах області спокійно.
- Нагадаємо, що українські захисники дали відсіч ворогу у напрямку Кочубеївка-Дементіївка, Берестового, Володимирівка – Яковлівка, Семигір’я – Кодема, Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Ще на двох напрямках бої з окупантами тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри постачання США реактивної артилерії, українська армія поки що не може подолати перевагу РФ у важкій артилерії та живій силі, особливо на східному фронті.