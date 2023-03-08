8 березня 2023 року війська РФ завдали удару по території Марганецької громади Дніпропетровської області. Обстріл з важкої артилерії відбувся вранці.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, у Дніпропетровській області майже 9 годин лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі.

Рано вранці, як зазначив Лукашук, російські війська завдали удару з важкої артилерії по тамтешній Марганецькій громаді.

Попередньо — минулося без постраждалих. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється. В інших районах області вночі було тихо.