Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, у Дніпропетровській області майже 9 годин лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу артобстрілу в Нікопольському районі.
Рано вранці, як зазначив Лукашук, російські війська завдали удару з важкої артилерії по тамтешній Марганецькій громаді.
Попередньо — минулося без постраждалих. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється. В інших районах області вночі було тихо.
- В населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові.
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