Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії: “Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди минулося без постраждалих”, — йдеться в повідомленні.
У Марганці, як пише Резніченко, пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.
Водночас у Нікополі російські снаряди пошкодили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з’ясовуються.
“Решта районів мали тиху ніч — без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — додав голова ОВА.
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