У ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії: “Скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів. Вони прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди минулося без постраждалих”, — йдеться в повідомленні.

У Марганці, як пише Резніченко, пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа.

Водночас у Нікополі російські снаряди пошкодили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді наслідки атаки з’ясовуються.

“Решта районів мали тиху ніч — без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — додав голова ОВА.