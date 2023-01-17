Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, “Нікопольщина не мала тихої ночі”. Там росіяни тричі завдали ударів по району з важкої артилерії.
Під ворожий вогонь потрапили три громади — Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська: “Туди ворог скерував понад 20 снарядів”, — додав голова ОВА.
Втім, люди не постраждали. Резніченко додав, що наслідки атаки з’ясовуються.
У решті районів сирена кілька разів протягом ночі сповіщала про небезпеку, та минулося без надзвичайних ситуацій: “І на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.
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