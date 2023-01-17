У ніч на 17 січня російські військові завдали атакували три громади Нікопольського району Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, “Нікопольщина не мала тихої ночі”. Там росіяни тричі завдали ударів по району з важкої артилерії.

Під ворожий вогонь потрапили три громади — Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська: “Туди ворог скерував понад 20 снарядів”, — додав голова ОВА.

Втім, люди не постраждали. Резніченко додав, що наслідки атаки з’ясовуються.

У решті районів сирена кілька разів протягом ночі сповіщала про небезпеку, та минулося без надзвичайних ситуацій: “І на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.