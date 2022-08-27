Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, окупанти випустили дві ракети “земля-повітря” по Нікополю. Внаслідок чого зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території. Втім, постраждалих немає.
Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Зазначається, що люди не постраждали. Проте, є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.
У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Там обійшлося без жертв та руйнувань.
“Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати”, — написав голова ДОР.
В інших районах області ворожих атак не зафіксовано. Ситуація на кордонах області повністю контрольована Збройними силами України.
- “Укрзалізниця” відновила евакуацію з Донецької області після одноденної паузи через наслідки обстрілу Чаплиного у Дніпропетровській області.
- Російські загарбники всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область, зокрема сім ударів завдали по Нікопольському району та три удари по Криворізькому.