Російські військові ввечері 27 серпня знову завдали ударів по території Дніпропетровської області. Цього разу ворог поцілив по Нікополю та низці громад.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, окупанти випустили дві ракети “земля-повітря” по Нікополю. Внаслідок чого зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Окрім цього, сталася пожежа на відкритій території. Втім, постраждалих немає.

Також зі ствольної артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Зазначається, що люди не постраждали. Проте, є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач.

У Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Апостолівської громад. Там обійшлося без жертв та руйнувань.

“Маємо хороші новини: в Томаківській громаді сьогодні наші військові збили безпілотник росіян. Ще одна пташка доліталася, бо, як кажуть у нас в Україні, – нічого шастать і розвідувати”, — написав голова ДОР.

В інших районах області ворожих атак не зафіксовано. Ситуація на кордонах області повністю контрольована Збройними силами України.