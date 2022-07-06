Російські військові продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Цього разу в Дніпропетровіській області постраджала Широківська громада Криворізького району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, ніч на 6 липня 2022 року минула в області з тривогою та ворожим обстрілом. Російські війська знову завдали удару по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада.

Резніченко зауважив, що росіяни атакували село Шестірня. Унаслідок чого пошкоджено кілька житлових будинків.

Водночас минулося без жертв та постраждалих. Голова ОВА додав, що в інших районах області наразі спокійно.