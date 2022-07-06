Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, ніч на 6 липня 2022 року минула в області з тривогою та ворожим обстрілом. Російські війська знову завдали удару по Криворізькому району. Під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада.
Резніченко зауважив, що росіяни атакували село Шестірня. Унаслідок чого пошкоджено кілька житлових будинків.
Водночас минулося без жертв та постраждалих. Голова ОВА додав, що в інших районах області наразі спокійно.
- Нагадаємо, що 5 липня, під час повітряної тривоги, низка вибухів пролунали у Дніпропетровській області. Загалом по регіону росіяни випустили 7 ракет, 6 з яких збила українська ППО.
- Станом на початок 133-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти продовжують обстрілювати ЗСУ вздовж лінії фронту, а також мирних українців та населені пункти в різноманітних областях, завдаючи ракетні, мінометні та артилерійські удари.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України.