Російські загарбники обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Град" базу відпочинку, що знаходиться у Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Нікополі російська армія поцілила з “Градів” по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило”, – йдеться у повідомленні голови ОВА.

Також він зазначив, що ворог двічі за день обстріляв Дніпропетровську область. Армійці РФ знову вдарили по двох районах – Нікопольському та Криворізькому.

У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Там пошкоджені приміщення та сільгосптехніка. Постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, що у ніч на 19 липня російські окупанти укотре здійснили обстріли Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися мирні мешканці Криворізького та Нікольського районів.

Дісталось, зокрема, мешканцям Нікопольського району, по якому росіяни випустили близько 40 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу є руйнування на двох промислових підприємствах, у приміщеннях виникли пожежі.

Окрім цього, пошкоджень зазнали й декілька приватних будинків у Нікополі, а також електромережі.