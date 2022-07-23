В ніч на 23 липня росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області. Ворог обстріляв два райони області - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому.

Червоногригорівську громаду обстріляли з “Градів”. Випустили до 20 снарядів, проте минулося без жертв та руйнувань.

Натомість у селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Постраждалих немає.

У Зеленодольській громаді російські армійці поцілили по Великій Костромці. Внаслідок цього кілька вулиць залишилися без світла, серед людей ніхто не постраждав.

“Ніч затяжних тривог і обстрілів”, – зазначив голова Дніпропетровської ОВА. Також він додав, що в інших районах Дніпропетровської області зараз спокійно.

Нагадаємо, що станом на початок 150-ої доби повномасштабної російсько-української війни, воїни ЗСУ відбили декілька атак окупантів на різних напрямках. Зокрема українські військові укотре не дали росіянам захопити Вуглегірську ТЕС.