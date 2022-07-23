Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області – Нікопольському та Криворізькому.
Червоногригорівську громаду обстріляли з “Градів”. Випустили до 20 снарядів, проте минулося без жертв та руйнувань.
Натомість у селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Постраждалих немає.
У Зеленодольській громаді російські армійці поцілили по Великій Костромці. Внаслідок цього кілька вулиць залишилися без світла, серед людей ніхто не постраждав.
“Ніч затяжних тривог і обстрілів”, – зазначив голова Дніпропетровської ОВА. Також він додав, що в інших районах Дніпропетровської області зараз спокійно.
Нагадаємо, що станом на початок 150-ої доби повномасштабної російсько-української війни, воїни ЗСУ відбили декілька атак окупантів на різних напрямках. Зокрема українські військові укотре не дали росіянам захопити Вуглегірську ТЕС.
- Над ранок суботи, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву. Загалом по місту окупанти випустили 6 ракет.
- Крім того, вранці російські загарбники укотре обстріляли місто Харків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.
- Також під ранок 23 липня російські окупанти випустили 13 ракет по Кіровоградській області. Удар було завдано по об’єктах інфраструктури. Є загиблі та поранені.