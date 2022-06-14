Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Сьогодні вночі ворог завдав удару з РСЗВ "Ураган" по Апостолівській і Покровській громадах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

За словами, ніч в області видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області — Криворізький та Синельниківський.

Водночас з РСЗВ “Ураган” росіяни атакували Апостолівську та Покровську громади. Однак, за попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає, хоче у Покровській громаді пошкоджені будинки.

Зараз на місці обстрілу працюють піротехніки, які обстежують територію.