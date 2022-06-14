Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.
За словами, ніч в області видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області — Криворізький та Синельниківський.
Водночас з РСЗВ “Ураган” росіяни атакували Апостолівську та Покровську громади. Однак, за попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає, хоче у Покровській громаді пошкоджені будинки.
Зараз на місці обстрілу працюють піротехніки, які обстежують територію.
- Нагадаємо, що триває 111-та доба повномасштабної російсько-української війни. За 3,5 місяці боротьби з російськими армійцями, ЗСУ ліквідували понад 32 тисячі окупантів.
- Також протягом минулої доби, 13 червня, російські загарбники не припиняли обстрілювати Харківську область. Унаслідок обстрілів в регіоні виникло 6 пожеж. Також відомо про двох постраждалих дітей.
- Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, за якої умови українська влада готова відновити процес мирних перемовин з Росією.