Про це йдеться в повідомленні голови ДОР Миколи Лукашука та голови Сумської ОВА Дмитра Живицького у Telegram.
У Червоногригорівській громаді Дніпропетровської області зачепило лінію електропередач і дачний будинок. Водночас у Марганецькій громаді обійшлося без руйнувань. Також зазначається, що постраждалих немає.
В Сумські області росіяни двічі обстрілювали територію Середино-Будської громади. За словами Живицького, зафіксовано всього вісім влучань зі ствольної артилерії.
Постраждалі та руйнування також відсутні.
- 1 жовтня у лікарні Запоріжжя померла жінка, яка постраждала напередодні внаслідок ракетного удару по евакуаційній колоні. У такий спосіб, внаслідок російської атаки загинула 31 людина.
- Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок в Миколаєві загинула жінка. Її тіло знайшли ввечері 1 жовтня.