Російські військові продовжують завдавати ударів по території України. 1 жовтня обстрілів зазнали Дніпропетровська та Сумська області.

Про це йдеться в повідомленні голови ДОР Миколи Лукашука та голови Сумської ОВА Дмитра Живицького у Telegram.

У Червоногригорівській громаді Дніпропетровської області зачепило лінію електропередач і дачний будинок. Водночас у Марганецькій громаді обійшлося без руйнувань. Також зазначається, що постраждалих немає.

В Сумські області росіяни двічі обстрілювали територію Середино-Будської громади. За словами Живицького, зафіксовано всього вісім влучань зі ствольної артилерії.

Постраждалі та руйнування також відсутні.