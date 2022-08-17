Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Зазначається, що солдати РФ тричі за ніч атакували Нікопольський район: “По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені”, — зазначив Резніченко.
Також по Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з “Градів”. Внаслідок чого пошкодили місцеве підприємство та лінію електропередач.
Голова ОВА також заявив, що російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу — там утворилися вирви. Втім, минулося без загиблих та поранених.
По Криворізькому району ворог стріляв з “Ураганів”. Під удар потрапила Широківська громада. Постраждалих та руйнувань немає.
Варто зауважити, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.
- У ніч на 17 серпня російські загарбники випустили ракети по Одеській області. Внаслідок обстрілу є руйнування та поранені.
- Вдень 16 серпня російські військові ракетами атакували військовий аеродром на Житомирщині. Внаслідок удару пошкоджено злітно-посадкову смугу, постраждалих немає.