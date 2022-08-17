В ніч на 17 серпня росіяни знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Російська армія обстріляла два райони — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Зазначається, що солдати РФ тричі за ніч атакували Нікопольський район: “По нічному Нікополю ворог зробив 8 пострілів зі ствольної артилерії. У місті понівечені 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені”, — зазначив Резніченко.

Також по Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з “Градів”. Внаслідок чого пошкодили місцеве підприємство та лінію електропередач.

Голова ОВА також заявив, що російські снаряди поцілили й у недавно відремонтовану Нікопольську трасу — там утворилися вирви. Втім, минулося без загиблих та поранених.

По Криворізькому району ворог стріляв з “Ураганів”. Під удар потрапила Широківська громада. Постраждалих та руйнувань немає.

Варто зауважити, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.