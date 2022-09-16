Про це повідомив очільник області Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії: “Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються”, — написав Резніченко.

Він зазначив, що загинуло двоє мешканців села — чоловіки 48 та 52 років. Також ще одного шпиталізували у стані середньої тяжкості.

Тим часом 16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.