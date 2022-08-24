Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, окупанти ракетами обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області, загинула 11-річна дитина.

Також сьогодні, 24 серпня, близько 15:00 у Дніпропетровській області в Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинилися 2 дітей.

Окрім того, у День незалежності України, сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України. Протягом ночі вибухи звучали по кількох містах України. Ворог атакував Харківщину. Близько четвертої ранку РФ завдала удару по Запоріжжю.