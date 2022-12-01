У ніч на 1 грудня військові РФ завдали вісім ударів по території Нікопольського району з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська: “Попередньо, люди не постраждали”, — додав голова ОВА.

Зазначається, що в Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Водночас у Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території й з’ясовувати деталі атак.

У інших районах, як запевнив Резніченко, ніч була тихою — без тривог та надзвичайних ситуацій: “І на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.