Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, під ворожий вогонь потрапили дві громади — Марганецька та Червоногригорівська: “Попередньо, люди не постраждали”, — додав голова ОВА.
Зазначається, що в Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Водночас у Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території й з’ясовувати деталі атак.
У інших районах, як запевнив Резніченко, ніч була тихою — без тривог та надзвичайних ситуацій: “І на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.
- В Україні розпочалася 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили дванадцять атак противника у Луганській та Донецькій областях.