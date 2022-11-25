В ніч на 25 листопада російські загарбники обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, російські армійці продовжують завдавати ударів по Нікопольщині. Цієї ночі загарбники з реактивних систем залпового вогню “Град” та важкої артилерії обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади.

“У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів ніч з тривогою, та без атак. І зараз лунає сирена”, – зазначив Валентин Резніченко.

Вчора після наслідків масованого ракетного обстрілу, у Дніпропетровській області енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури, а також повернули електрику у 20% осель.

Зазначимо, що в Україні розпочалась 275-та доба повномасштабної російсько-української війни. За минулу добу українські воїни відбили наступ окупантів в одинадцяти населених пунктах на Донеччині та Луганщині.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Водночас противник завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.