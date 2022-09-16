У Дніпропетровській області в ніч на 16 вересня російські загарбники шість разів обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, також завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по чотирьох громадах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів… Росіяни били з “Градів” та важкої артилерії по чотирьох громадах”, – зазначив Валентин Резніченко.

За його словами, Нікополь росіяни обстріляли три рази. Було випущено понад 40 російських снарядів. Внаслідок обстрілів поранено 57-річну жінку.

Крім того, у місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.

Обстріли спричинили чотири пожежі, проте пожежники вже приборкали полум’я. У Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин, серед людей постраждалих немає. У Марганецькій та Зеленодольській громадах також минулося без жертв.

За даними голови Дніпропетровської ОВА, в інших районах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

Станом на початок 205-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ успішно відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.