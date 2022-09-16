Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Шість нічних обстрілів Нікопольського та Криворізького районів… Росіяни били з “Градів” та важкої артилерії по чотирьох громадах”, – зазначив Валентин Резніченко.
За його словами, Нікополь росіяни обстріляли три рази. Було випущено понад 40 російських снарядів. Внаслідок обстрілів поранено 57-річну жінку.
Крім того, у місті пошкоджені 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач.
Обстріли спричинили чотири пожежі, проте пожежники вже приборкали полум’я. У Червоногригорівській громаді понівечені 3 багатоповерхівки та магазин, серед людей постраждалих немає. У Марганецькій та Зеленодольській громадах також минулося без жертв.
За даними голови Дніпропетровської ОВА, в інших районах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.
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