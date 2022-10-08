В ніч на 8 жовтня російські загарбники обстріли з реактивних систем залпового вогню "Град" три громади у Дніпропетровські області, внаслідок чого пошкоджено будинки та лінії електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, в ніч на 8 жовтня російські армійці з “Градів” обстріляли Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Окупанти скерували туди майже 80 снарядів. За попередньою інформацією постраждалих серед людей немає.

Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді сталася пожежа, проте пожежникам вже вдалося її загасити. Крім того, обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

Зокрема, російські загарбники на подвір’ях місцевих мешканців вбили понад 30 свійських тварин. У Мирівській громаді також пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

Натомість у Червоногригорівській громаді майже 500 сімей лишилися без світла, проте аварійні бригади вже намагаються ліквідувати наслідки обстрілів та повернути світло.

“В інших районах ніч минула без надзвичайних ситуацій і на цю мить спокійно”, – зазначив Валентин Резніченко.

Станом на початок 227-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Протягом доби окупанти завдали 7 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Славгород, Біловоди, Вугледар, Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя та Миколаїв.

Для ударів по українських містах протягом минулої доби противник також використав сім безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed -136”. Три з них були збиті, а чотири досягли міст Запоріжжя та Миколаїв.