У ніч на 13 грудня росіяни здійснили 7 обстрілів та випустили понад 50 ворожих снарядів на мирні міста та села в Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікопольський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район”, написав Резніченко, додавши, що ворог бив з “Градів” та важкої артилерії по трьох громадах — Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій.

Втім, минулося без загиблих та поранених.

У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач: “Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали”, — написав голова ОВА.

У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Там ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.

Водночас у Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються: “В інших районах ніч була тихою — без сирен та обстрілів”, — написав Резніченко.