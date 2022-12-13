Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Росіяни усю ніч тероризували Нікопольський район”, написав Резніченко, додавши, що ворог бив з “Градів” та важкої артилерії по трьох громадах — Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій.
Втім, минулося без загиблих та поранених.
У Нікополі понівечені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередач: “Обстріл спричинив пожежу. Вогонь рятувальники уже приборкали”, — написав голова ОВА.
У Червоногригорівській громаді побиті більш ніж 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Там ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.
Водночас у Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються: “В інших районах ніч була тихою — без сирен та обстрілів”, — написав Резніченко.