Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії. Зокрема, Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська.
“На щастя, без загиблих та постраждалих”, — додав Лукашук.
В Мирівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків та господарських споруд, автівку, газогін, а також електромережі. У Нікополі ворог завдав удару по трьох приватних і транспортному підприємствах.
Водночас в Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території.
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