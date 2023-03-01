У ніч на 1 березня російські війська 8 разів завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, чотири громади опинилися під ворожим вогнем з важкої артилерії. Зокрема, Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська.

“На щастя, без загиблих та постраждалих”, — додав Лукашук.

В Мирівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено аграрне підприємство, магазин, п‘ять приватних будинків та господарських споруд, автівку, газогін, а також електромережі. У Нікополі ворог завдав удару по трьох приватних і транспортному підприємствах.

Водночас в Червоногригорівській і Марганецькій громадах деталі нічних атак нині встановлюються, рятувальники обстежують території.