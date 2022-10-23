В ніч на 23 жовтня російські військові знову завдали удару по території Дніпропетровської області. Цього разу атака прийшлася по Нікопольському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Facebook.

За його словами, ворог обстріляв з реактивної системи залпового вогню та важкої артилерії Марганецьку громаду. Водночас люди не постраждали, а масштаби руйнацій наразі з’ясовуються.

Решта районів області провели ніч під звуки сирени. Однак, там минулося без російських атак. Станом на 7 ранку 23 жовтня в інших районах спокійно.

Також голова ОВА розповів, що під час нічної атаки росіян українські військові з повітряного командування “Схід” знищили над Дніпропетровською областю ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136”. Його збили у Нікопольському районі.