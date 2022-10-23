Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Facebook.
За його словами, ворог обстріляв з реактивної системи залпового вогню та важкої артилерії Марганецьку громаду. Водночас люди не постраждали, а масштаби руйнацій наразі з’ясовуються.
Решта районів області провели ніч під звуки сирени. Однак, там минулося без російських атак. Станом на 7 ранку 23 жовтня в інших районах спокійно.
Також голова ОВА розповів, що під час нічної атаки росіян українські військові з повітряного командування “Схід” знищили над Дніпропетровською областю ворожий дрон-камікадзе “Shahed-136”. Його збили у Нікопольському районі.
- Розпочалася двісті сорок друга доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Протягом останньої доби, 22 жовтня, ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.
- Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими та менш переконливими.