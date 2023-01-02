В ніч з 1 на 2 січня Росія атакувала українські міста іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, напруженою була ситуація на Дніпропетровщині.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Вночі Росія атакувала Дніпропетровську область ракетами, дронами-камікадзе та важкою артилерією. Оборонці неба з повітряного командування “Схід” знищили усі чотири повітряні цілі противника: ракету Х-59МК2 та три дрони-камікадзе.

Іранські дрони рухалися у напрямку енергетичної інфраструктури. Їх збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету — на підході до Дніпра.

Як повідомив Резніченко, у Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство – почалася пожежа, яку станом на ранок уже подолали.

Нікопольський район росіяни обстріляли з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. База відпочинку зазнала ушкоджень.

Інформація про постраждалих не надходила.