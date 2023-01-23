Під вогнем з російських "Градів" та "Ураганів" пройшла ніч 23 січня на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів.

Проте Резніченко запевняє, що люди цілі, обійшлося без жертв.

Також він додав, що на місці уражень працюють представники ДСНС. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

“У рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак”, – повідомляє голова Дніпропетровської ОВА.

Станом на 7:30 ситуація залишається спокійною.