Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини — Червоногригорівську та Марганецьку: “Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів”, — додав Резніченко.
Крім того, у Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Голова ОВА зауважив, що вночі її госпіталізували: “Медики надали допомогу і ранком дитину виписали”, — йдеться в повідомленні. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.
Водночас у Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять — понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.
“В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — сказав Резніченко.
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