У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини — Червоногригорівську та Марганецьку: “Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів”, — додав Резніченко.

Крім того, у Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Голова ОВА зауважив, що вночі її госпіталізували: “Медики надали допомогу і ранком дитину виписали”, — йдеться в повідомленні. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі.

Водночас у Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять — понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.

“В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно”, — сказав Резніченко.