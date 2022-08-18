В ніч на 18 серпня росіяни тричі обстріляли Дніпропетровську область. Атаки зазнали два райони — Криворізький та Нікопольський.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Зараз вона у лікарні. Також у місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Водночас обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог скерував “Урагани” на Апостолівську громаду. Зазначається, що обійшлося без руйнувань та постраждалих. У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.