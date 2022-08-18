Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, у житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранена 57-річна жінка. Зараз вона у лікарні. Також у місті пошкоджені 15 приватних будинків, школа, автівки, магазин та храм. Водночас обстрілами зачепило кілька газогонів та ліній електропередач. На місці працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі ворог скерував “Урагани” на Апостолівську громаду. Зазначається, що обійшлося без руйнувань та постраждалих. У Великій Костромці Зеленодольської громади електрики зараз лагодять пошкоджену лінію. Там до тисячі людей лишилися без світла через ворожий удар напередодні увечері.
- Ввечері 17 серпня та під ранок 18 серпня російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харків. Внаслідок двох обстрілів загинуло 8 осіб, 34 отримали поранення. Серед постраждалих – діти.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, після низки вибухів на території окупованого Криму, російське військове керівництво дедалі більше втрачає впевненість у безпеці півострова.