Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі: “Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів”, — додав Лукашук.
Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки. Також снаряди зачепили дві господарські споруди та лінії електропередач. Наразі триває обстеження територій обстрілу.
“Люди неушкоджені. В інших районах області протягом ночі було тихо”, — запевнив голова ДОР.
Відключення електроенергії в області триватимуть за встановленими графіками.
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