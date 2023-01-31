У ніч на 31 січня російські військові обстріляли територію Нікопольського району Дніпропетровської області. Там ворог пошкодив цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, вночі російська армія завдала удару по Мирівській громаді у Нікопольському районі: “Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько десяти снарядів”, — додав Лукашук.

Внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні житлові будинки. Також снаряди зачепили дві господарські споруди та лінії електропередач. Наразі триває обстеження територій обстрілу.

“Люди неушкоджені. В інших районах області протягом ночі було тихо”, — запевнив голова ДОР.

Відключення електроенергії в області триватимуть за встановленими графіками.