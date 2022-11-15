У ніч на 15 листопада військові РФ знову завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Вони випустили по мирним містам та селам понад 60 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади “Градами” та важкою артилерією.

Також у Нікополі окупанти поцілили в багатоповерхові та приватні будинки, а також комерційне підприємство: “Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд”, — додав голова ОВА.

Втім, всюди минулося без постраждалих. Наразі деталі обстрілів ще уточнюються. В інших районах ніч минула без сирен і станом на 7:20 було спокійно.