Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади “Градами” та важкою артилерією.
Також у Нікополі окупанти поцілили в багатоповерхові та приватні будинки, а також комерційне підприємство: “Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд”, — додав голова ОВА.
Втім, всюди минулося без постраждалих. Наразі деталі обстрілів ще уточнюються. В інших районах ніч минула без сирен і станом на 7:20 було спокійно.
- Станом на початок 265-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у десяти населених пунктах на Донеччині та Луганщині.
- Росія тимчасово зупинила масовані ракетні обстріли України. У ЗСУ вважають, що ракетне «затишшя» пов’язане з тим, що ворог накопичує сили.