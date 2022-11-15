Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами росіяни обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади “Градами” та важкою артилерією.

Також у Нікополі окупанти поцілили в багатоповерхові та приватні будинки, а також комерційне підприємство: “Зачепили й лінії електропередач та газогін. Знищили кілька господарських споруд”, — додав голова ОВА.

Втім, всюди минулося без постраждалих. Наразі деталі обстрілів ще уточнюються. В інших районах ніч минула без сирен і станом на 7:20 було спокійно.