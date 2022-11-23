У ніч на 23 листопада російські військові завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог випустив понад 30 снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни обстрілювали з “Градів” та важкої артилерії, спрямувавши свою зброю по двох громадах — Покровській та Марганецькій.

Водночас, як запевнив Резніченко, люди не постраждали: “По нічних громадах ударили понад 30 ворожих снарядів”, — додав він.

Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Наразі деталі обстрілів уточнюються: “У решті районів кричала сирена, та минулося без атак і на цю хвилину спокійно”, — йдеться в повідомленні.