Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни 7 разів атакували район з “Градів” та важкої артилерії: “Тримали під прицілом три громади — Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку”, — йдеться в повідомленні.
У такий спосіб, у мирні міста та села “прилетіли” понад 70 смертоносних снарядів. Втім, минулося без загиблих та поранених.
Зазначається, що представники ДСНС продовжують обстеження територій — з’ясовують деталі обстрілів.
“У решті районів сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без “прильотів” і на цю хвилину [7:15] спокійно”, — сказав Резніченко.
- В Україні розпочалася 288-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили 15-ть атак окупантів у Харківській, Луганській та Донецькій областях.