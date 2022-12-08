У ніч на 8 грудня військові РФ випустили понад 70 снарядів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни 7 разів атакували район з “Градів” та важкої артилерії: “Тримали під прицілом три громади — Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку”, — йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, у мирні міста та села “прилетіли” понад 70 смертоносних снарядів. Втім, минулося без загиблих та поранених.

Зазначається, що представники ДСНС продовжують обстеження територій — з’ясовують деталі обстрілів.

“У решті районів сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без “прильотів” і на цю хвилину [7:15] спокійно”, — сказав Резніченко.