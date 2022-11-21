Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, росіяни вдарили по трьох громадах області — Нікопольській, Марганецькій та Мирівській: “Скерували туди майже 60 снарядів”, — зазначив голова ОВА.
Також внаслідок обстрілів у Нікополі поранений 78-річний чоловік: “Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися удома”, — йдеться в повідомленні.
Резніченко зазначив, що в місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Наразі деталі обстрілів з’ясовуються.
В інших районах ніч минула без сирен та надзвичайних ситуацій, а станом на 7:07 спокійно.
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