В ніч на 21 листопада російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок чого поранений 78-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, росіяни вдарили по трьох громадах області — Нікопольській, Марганецькій та Мирівській: “Скерували туди майже 60 снарядів”, — зазначив голова ОВА.

Також внаслідок обстрілів у Нікополі поранений 78-річний чоловік: “Медики надали йому допомогу. Залишився лікуватися удома”, — йдеться в повідомленні.

Резніченко зазначив, що в місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки. У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Наразі деталі обстрілів з’ясовуються.

В інших районах ніч минула без сирен та надзвичайних ситуацій, а станом на 7:07 спокійно.