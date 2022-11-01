У ніч на 1 листопада російські військові завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог бив з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, люди не постраждали: “У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. У місті понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення банку”, — додав Резніченко.

У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач та знеструмили станцію водоканалу. Внаслідок чого понад 40 000 сімей лишилися без води, понад 10 000 — без світла.

Втім, голова ОВА запевнив, що енергетики працювали усю ніч: “Все полагодили. Люди зі світлом. Помпова станція стала до роботи. Вода незабаром повернеться в оселі”, — йдеться в повідомленні.

Також військові з повітряного командування “Схід” вночі знищили над областю три ворожих дрони-камікадзе.