Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук
За його словами, окупанти в черговий раз атакували Нікополь. Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1976 року народження був доставлений до лікарні. У стані середньої важкості. Лікарі надали усю необхідну допомогу.
Також внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок, 2 приватних житлових будинки, газопровід.
По Великомихайлівській громаді Синельниківського району били з важкої артилерії. Внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі. Люди частково залишилися без світла, зазначив Лукашук.
Також вночі ворог двічі бив по Марганецькій громаді. Наслідки обстрілів зʼясовують рятувальники.
- На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму. Однак, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника.