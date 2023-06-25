За ніч російські окупаційні війська чотири рази вдарили по громадам Дніпропетровської області. Є руйнування та жертви серед цивільного населення.

Джерело: голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук

За його словами, окупанти в черговий раз атакували Нікополь. Поранення отримав місцевий житель. Чоловік 1976 року народження був доставлений до лікарні. У стані середньої важкості. Лікарі надали усю необхідну допомогу.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерховий приватний житловий будинок, 2 приватних житлових будинки, газопровід.

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району били з важкої артилерії. Внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі. Люди частково залишилися без світла, зазначив Лукашук.

Також вночі ворог двічі бив по Марганецькій громаді. Наслідки обстрілів зʼясовують рятувальники.