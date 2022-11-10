10 листопада військові РФ завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Окупанти били по мирних містах та селах з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Внаслідок одного з обстрілів у Нікополі постраждала 80-річна жінка. Зараз вона отримала медичну допомогу та вже лікується вдома. Також у місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.

Водночас ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті: “Вогнеборці полум’я уже загасили”, — додав голова ОВА.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі.

Резніченко запевнив, що на решті територій ніч минула без надзвичайних ситуацій і станом на 7 годину ранку спокійно.