Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
Внаслідок одного з обстрілів у Нікополі постраждала 80-річна жінка. Зараз вона отримала медичну допомогу та вже лікується вдома. Також у місті пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.
Водночас ворожі снаряди спричинили пожежу на приватному обійсті: “Вогнеборці полум’я уже загасили”, — додав голова ОВА.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі.
Резніченко запевнив, що на решті територій ніч минула без надзвичайних ситуацій і станом на 7 годину ранку спокійно.
- Станом на початок 260-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські воїни відбили атаки окупантів у низці населених пунктів на Донеччині.