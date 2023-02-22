Вранці 22 лютого війська РФ завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, третю ніч поспіль на території Дніпропетровщини “було спокійно”. Втім, на ранок 22 грудня російські війська вдарили по Марганецькій громаді у Нікопольському районі.

Там ворог випустив близько півтора десятка снарядів з важкої артилерії, пише Лукашук. Станом на час публікації новини, інформація щодо руйнувань та постраждалих з‘ясовується.

Також голова ДОР закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.