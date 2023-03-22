Ввечері 21 березня російські війська завдали удару з важкої артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, Марганецька громада, що в Нікопольському районі, вчора пізно ввечері зазнала ворожої атаки. Там російські окупанти знову били з важкої артилерії.

Втім, як додав Лукашук, люди залишилися неушкодженими. Наразі території громади обстежуються, а наслідки уточнюються.

Більше обстрілів в Дніпропетровській області не було зафіксовано. Голова ДОР зауважив, що вночі в інших громадах було спокійно.