Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, Марганецька громада, що в Нікопольському районі, вчора пізно ввечері зазнала ворожої атаки. Там російські окупанти знову били з важкої артилерії.
Втім, як додав Лукашук, люди залишилися неушкодженими. Наразі території громади обстежуються, а наслідки уточнюються.
Більше обстрілів в Дніпропетровській області не було зафіксовано. Голова ДОР зауважив, що вночі в інших громадах було спокійно.
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