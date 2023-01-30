Про це інформує голова ДОР Микола Лукашук в Telegram.
За його словами, вчора, 29 січня, пізно ввечері армія РФ атакувала Червоногригорівську громаду. Обійшлося без постраждалих.
Зазначено, що в громаді потрощено два приватні будинки, гараж та господарську споруду, пошкоджено електромережі. Нині триває обстеження територій.
“Інші райони Дніпропетровщини протягом ночі ворожих атак не зазнали”, – запевняє Лукашук.
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