21-22 листопада в ювілейному Дніпровському півмарафоні 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online взяли участь понад дві тисячі бігунів з 22 країн світу. Про це повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

У зв’язку з карантинними обмеженнями 5-й ювілейний півмарафон став по-справжньому особливим – бігуни долали його онлайн, фіксуючи подолану дистанцію за допомогою телефонів та GPS-трекерів та не порушуючи умов карантину. Тож пробігти Дніпровський півмарафон можна було за межами Дніпра і навіть України.

Одночасно 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online долали бігуни в 22 країнах та на 4 континентах. Кожен учасник міг обрати комфортну для себе дистанцію та подолати її у будь-якій точці світу: 21 км, 10 км або ж Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

“INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – це синергія співпраці: коли розумієш, що щось велике будується на посвяченні багатьох людей, громади, бізнесу, місцевих органів самоврядування, волонтерів та вболівальників. Для мене особисто INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – це про стосунки, довіру, спільні цінності, про можливість створення чогось важливого там де цього не вистачало. Це можливість ділитися тим, що любиш, – вважає генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – Сьогодні ми біжимо на відстані, але ми об’єднані спільними цінностями, спогадами, тим важливим, що нас наповнює. Я хочу від усієї нашої команди подякувати всім за підтримку, за ці роки довіри, за те, що разом з нами будуєте Бігову Україну”.

Дніпровський півмарафон від Run Ukraine відбувся вже вп’яте. Незмінним титульним партнером заходу від дня його заснування залишається промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

“2016-го ми почали цю захоплюючу історію разом з організаторами Ліги українських мейджорів – Run Ukraine, і продовжуємо її ось вже п’ять років. Через пандемію забіг-2020 вперше пройшов онлайн, але, впевнені, запам’ятався не менше, ніж попередні. Тисячі бігунів по всій країні і світові бігли цими вихідними за Дніпро. І разом з ними стартували й сотні співробітників ІНТЕРПАЙП у Дніпрі, Новомосковску та Нікополі – сталевари, машиністи крану, програмісти та топ-менеджери. Ми підтримували один одного навіть на відстані, і це – найголовніше!” – зазначила Людмила Новак, начальниця управління комунікацій ІНТЕРПАЙП.

До бігового свята приєдналися відомі артисти, блогери та лідери думок. 21-22 листопада свої дистанції на INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online подолали блогерка та співачка Jerry Heil, телеведучі Слава Варда та Вячеслав Матюхін, радіоведуча Юлія Малахова, видавчиня bit.ua Тетяна Гриньова, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, учасник шоу “Зважені та щасливі” Дмитро Завоюра, тренерка та письменниця Марі Голота, засновниця студії балету Balletera Людмила Подопригора. Також у забігові взяли участь більше 150 співробітників компанії ІНТЕРПАЙП, титульного партнера Дніпровського півмарафону.

Співачка та блогерка Jerry Heil подолала 10 км київським ВДНГ. Як зізналась вона після фінішу, це був її перший офіційний забіг та перша медаль.

“Я, чесно кажучи, очікувала, що буде важче. Але якщо обираєш свій темп і не женешся ні за ким – воно легше. Я сьогодні багато для себе алегорій повідкривала, як же все-таки це схоже на життя: тримай свій темп, якщо холодно – продовжуй рухатись, – розповіла Jerry Heil. – Це моя перша медаль, я ніколи не бігала ні на яких змаганнях, і взагалі у мене якийсь дитячий комплекс, я у школі була повним лузером у плані фізкультури, не могла навіть прес покачати. Я зараз це прокачую, і одним з таких кроків став забіг”.

5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online незмінно об’єднує на старті дуже різних людей. Так, у забігу взяла участь команда бігового клубу “Рука об руку”, де займаються діти з діагнозом ДЦП зі своїми сім’ями. Також повну півмарафонську дистанцію (21 км) подолав спортсмен на інвалідному візку Дмитро Васильцов.

Також під час Дніпровського півмарафону відбувся забіг “Ветеранська десятка”, в якому взяли участь понад 300 ветеранів АТО/ООС. У біговому сезоні 2020 такі старти проходять у межах кожного забігу Run Ukraine. Упродовж п’яти заходів – півмарафонів у Львові, Києві, Одесі, Дніпрі та Київського марафону – свої дистанції подолали майже тисяча ветеранів.

Організатори вбачають у цьому забігу можливість висловити свою вдячність ветеранам АТО та зробити свій посильний внесок в їхню реабілітацію та повернення до буденного життя поза окопами.

Нагадаємо, Дніпровський півмарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online – це заключний з п’яти етапів бігової ліги Ukrainian Majors Running League 2020 Online, яка цьогоріч відбувається в онлайн-форматі. Бігуни, які пробігли усі п’ять заходів, здобудуть шосту медаль – фінішера Бігової Ліги.

Офіційний сайт заходу – https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/