Про це інформують #Букви.
Відомо, що редагувати статті на сайті Wikipedia може кожен користувач всесвітньої мережі. Додати до наявних статей можна практично будь-яку інформацію, проте ті редагування, які суперечать правилам онлайн-енциклопедії, скоріш за все будуть видалені.
Скористались цією можливість і прихильники самопроголошеної “ДНР”. На сторінці Wikipedia, де розповідається про місто Маріуполь, було внесено деякі правки.
Як видно на зображеннях, хтось написав про те, що Маріуполь не українське місто у Приазов’ї Донецькій області, а “місто у Приазов’ї “ДНР””.
Окрім цього, у рядку де вказано про те, що Маріуполь є важливо центром української металургії, слово “української” замінили на “російської”.
Варто зазначити, що навіть у Wikipedia Маріуполь довго не пробув “містом в “ДНР”” та “центром російської металургії”. Всі внесені правки оперативно виправили й наразі Маріуполь в онлайн-енциклопедії знову описується як українське місто.
- Нагадаємо, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає територіями “ДНР” та “ЛНР” всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у “конституціях” псевдореспублік.
- Також повідомлялось, що увечері 22 лютого тисячі жителів Маріуполя вийшли на акцію підтримки України. На тлі заяв лідера Російської Федерації щодо визнання незалежності ОРДЛО в адміністративних межах Луганської та Донецької областей учасники розгорнули власноруч виготовлені плакати, вигукуючи “Маріуполь – це Україна”. Про це повідомляють у соцмережах учасники події.