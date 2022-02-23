У загальнодоступній онлайн-енциклопедії Wikipedia, на сторінці українського Маріуполя з'явився допис про те, що місто входить до складу так званої "Донецької Народної Республіки".

Про це інформують #Букви.

Відомо, що редагувати статті на сайті Wikipedia може кожен користувач всесвітньої мережі. Додати до наявних статей можна практично будь-яку інформацію, проте ті редагування, які суперечать правилам онлайн-енциклопедії, скоріш за все будуть видалені.

Скористались цією можливість і прихильники самопроголошеної “ДНР”. На сторінці Wikipedia, де розповідається про місто Маріуполь, було внесено деякі правки.

Як видно на зображеннях, хтось написав про те, що Маріуполь не українське місто у Приазов’ї Донецькій області, а “місто у Приазов’ї “ДНР””.

Окрім цього, у рядку де вказано про те, що Маріуполь є важливо центром української металургії, слово “української” замінили на “російської”.

Варто зазначити, що навіть у Wikipedia Маріуполь довго не пробув “містом в “ДНР”” та “центром російської металургії”. Всі внесені правки оперативно виправили й наразі Маріуполь в онлайн-енциклопедії знову описується як українське місто.