До 1 листопада триває прийом заявок на Ukrainian IT Awards — найбільший в Україні конкурс, який відзначає професійні успіхи ІТ-фахівців в 11 категоріях. IT-спеціаліст може подати заявку і розповісти про свої професійні успіхи самостійно, а може податись і командою. Цього року номінацій вистачить на всіх:

командні:

Innovation Research of the Year

Impact of the Year

індивідуальні:

Software Engineering

Quality Assurance

Management

IT education

Infrastructure&DevOps

Design

Product Management

Business Analysis

Software Architecture.

Вимог до номінантів лише дві: проєкт що подається на конкурс, має бути реалізованим протягом останніх 12 місяців. Також він має бути робочим, не Proof of concept. Також якщо ІТ-спеціаліст отримав премію минулого року, він не може подаватися в ту ж саму номінацію, лише в інші.

Прийом заявок від конкурсантів триває до 1 листопада на сайті конкурсу — https://itawards.ua/. Далі до 15 листопада журі оцінює заявки конкурсантів. Журі Ukrainian IT Awards 2020 складається з 73 фахівців — менеджерів C-level, засновників і голів рад директорів крупних компаній. Олівер Леманн з Мюнхена, наприклад, є президентом Project Management Business Association і спеціалізується на управлінні бізнес-проєктами. Результати конкурсу ми всі дізнаємось вже 4 грудня під час фіналу та церемонії нагородження кращих із кращих в 11 номінаціях.

Критерії, за якими оцінюють кандидатів, наступні:

Project/Product Evaluation — роль апліканта в проекті/продукті, який досяг високих результатів, що підтверджені відповідними метриками.

Best Practices & Industrial Standards Evaluation — найбільш ефективні підходи для розв‘язання задач в рамках проекту.

Innovation Evaluation — інноваційність проекту/продукту, його відмінність від аналогічних, які вже присутні на ринку. Члени журі звертають особливу увагу на технології, фреймворки, інструменти, нестандартні підходи.

Social Responsibility & Community Development — участь конкурсанта в соціальних проектах та досвід розвитку власних чи вже існуючих професійних спільнот.

Awards & Certification — наявність відзнак та професійних нагород.

Переможці отримають призи від партнерів конкурсу. Цього року це будуть сертифікати від Kyiv Mohyla Business School. Сертифікат діє протягом року, програми на вибір для переможців наступні:

Менеджмент: основні вміння управлінця

Управління проектами

Економічне мислення. Нові парадигми

Емоційна компетентність: складові продуктивної взаємодії

Стратегічний маркетинг для ТОП-ів

Також подарунки для учасників підготувала і команда Creative Quarter:

сертифікат на free space — Hot Desk plan (12 місяців) для переможців;

сертифікат на free space — Hot Desk plan (6 місяців) для фіналістів.

Ukrainian IT Awards у 2012 році заснувала компанія SoftServe — одна з найбільших сервісних ІТ-компаній України. У 2017 році співорганізатором конкурсу стала Асоціація «ІТ України», яка у 2020 стала його основним організатором. Компанії SoftServe та EPAM виступають партнерами номінацій. Цьогоріч конкурс відбувається за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Незалежним консультантом з перевірки правильності підрахунку голосів виступає PwC в Україні.

Design&Development партнер конкурсу — компанія Sense IT. Банк-партнер Ukrainian IT Awards 2020 — UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Office-Partner конкурсу — Creative Quarter.

Встигніть ПОДАТИ ЗАЯВКУ до 1 листопада та отримати визнання, цінний досвід та приємні подарунки!